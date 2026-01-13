Что происходит в мире сегодня: санкции против России и план иранского принца

Во вторник, 13 января, в ЕС назвали дату введения нового пакета санкций против России. Примерно в это же время президент США Дональд Трамп ввел пошлины против торгующих с Ираном стран.

Новый пакет санкций против России

Неназванный дипломат ЕС заявил порталу Euractiv, что 20-й пакет санкций Евросоюза против России ожидается к 24 февраля 2026 года, в четвертую годовщину украинского кризиса. По данным издания, Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию запретить экспорт предметов роскоши в Россию и техобслуживание российских нефтяных танкеров, а также сократить квоты ЕС на импорт российских удобрений.

Товары класса люкс стоимостью выше 300 евро уже запрещены для продажи в России, но многие элитные европейские бренды, включая Gucci, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent, по-прежнему продаются в России, хотя и с большой наценкой, отмечает Euractiv. Многие товары реэкспортируются из Китая, Турции и других стран.

Трамп ввел пошлины против торгующих с Ираном стран

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против стран, которые ведут бизнес с Ираном. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что с этого момента любая страна, ведущая бизнес с Ираном, будет платить пошлину в размере 25 процентов со всех деловых операций, осуществляемых с США. Бизнес с Ираном, в частности, ведут Индия, Турция и Китай, с которыми у США важные торговые связи. Китай - крупнейший в мире покупатель иранской нефти.

План иранского принца

Реза Пехлеви, находящийся в изгнании в США сын последнего шаха Ирана, рассказал Corriere della Sera, что вместе с соратниками он разработал план по переходу власти Iran Prosperity Project («Процветание Ирана»). Corriere della Sera отмечает, что некоторые видят в Пехлеви если и не следующего лидера Ирана, то как минимум «потенциальную объединяющую фигуру» для различных групп протестующих. По словам Пехлеви, в случае свержения руководства страны в Иране «не будет вакуума».

Он заявил, что вместе с соратниками готовился к этому годами. Пехлеви рассказал, что первый этап его плана предусматривает введение режима чрезвычайной ситуации, который позволил бы обеспечить непрерывность предоставления услуг и безопасность в течение первых 180 дней. Затем, по его словам, должен наступить этап стабилизации, за которым последуют «конституционный процесс» и национальные выборы. Пехлеви заявил, что его роль не будет заключаться в том, чтобы склонить чашу весов в пользу монархии или республики. Он пообещал быть «беспристрастным в этом процессе».

Израильтянина с самоваром из России не пустили в Эстонию

Гражданина Израиля не пустили в Эстонию из-за самовара, который он вез из России, сообщает ERR. Инцидент произошел 6 января, но известно о нем стало только сейчас.

По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, 6 января 25-летний гражданин Израиля прибыл на КПП в Нарве. Его отправили на дополнительную проверку - в багаже путешественника нашли «подсанкционный» самовар. Израильтянину вынесли предупреждение, после чего он вернулся в Россию.

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов авто

Во вторник, 13 января, движение по Военно-Грузинской дороге было полностью закрыто в Северной Осетии из-за ухудшения погоды в Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Из-за непогоды запрещено движение всех транспортных средств на участке «Владикавказ - н.п. Ларс» на выезд из России. Запрет действует с 06:10 (по московскому времени). По данным «Интерфакса», накануне вечером проезда по дороге со стороны России ожидали около 1,7 тысячи грузовиков.