Администрация президента Польши выступила с обвинением в адрес Сикорского

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский блокирует работу польской дипломатической службы за границей, заявил глава Бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью телеканалу wPolsce24, передает ТАСС.

По словам Пшидача, за последние почти два года количество польских посольств без постоянных послов резко выросло – если раньше их было всего несколько, сейчас речь идет примерно о 70 представительствах.

Пшидач подчеркнул, что, по его мнению, Сикорский должен соблюдать закон и конституцию, согласно которым назначение и отзыв послов находится в исключительной компетенции президента страны. Он отметил, что проблемы с согласованием кандидатур послов возникали как при президенте Анджее Дуде, так и с нынешним главой государства Каролем Навроцким.

В ноябре 2025 года Сикорский, со своей стороны, заявлял, что Кароль Навроцкий не имеет права формировать самостоятельную внешнюю политику. По мнению Сикорского, эти полномочия принадлежат правительству, а не президенту. Из-за конфликта между администрацией президента и МИД согласование новых послов фактически заблокировано, что осложняет работу польских диппредставительств в десятках стран.

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил президента Польши не вмешиваться во внешнюю политику.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Навроцкого в подготовке общественного мнения к выходу Польши из Евросоюза.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости реформировать конституцию Польши из-за нечетко распределённых полномочий между президентом и парламентом.

