Администрация президента Польши выступила с обвинением в адрес Сикорского

Администрация Навроцкого обвинила Сикорского в параличе дипломатии Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский парализует польскую дипломатическую службу, затруднил работу порядка 70 польских дипломатических представительств за рубежом из-за несогласованных кадровых назначений, заявил глава Бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский блокирует работу польской дипломатической службы за границей, заявил глава Бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью телеканалу wPolsce24, передает ТАСС.

По словам Пшидача, за последние почти два года количество польских посольств без постоянных послов резко выросло – если раньше их было всего несколько, сейчас речь идет примерно о 70 представительствах.

Пшидач подчеркнул, что, по его мнению, Сикорский должен соблюдать закон и конституцию, согласно которым назначение и отзыв послов находится в исключительной компетенции президента страны. Он отметил, что проблемы с согласованием кандидатур послов возникали как при президенте Анджее Дуде, так и с нынешним главой государства Каролем Навроцким.

В ноябре 2025 года Сикорский, со своей стороны, заявлял, что Кароль Навроцкий не имеет права формировать самостоятельную внешнюю политику. По мнению Сикорского, эти полномочия принадлежат правительству, а не президенту. Из-за конфликта между администрацией президента и МИД согласование новых послов фактически заблокировано, что осложняет работу польских диппредставительств в десятках стран.

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил президента Польши не вмешиваться во внешнюю политику.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Навроцкого в подготовке общественного мнения к выходу Польши из Евросоюза.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости реформировать конституцию Польши из-за нечетко распределённых полномочий между президентом и парламентом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, из-за чего внутри польского руководства начался разлад и почему в Польше сильны антиевропейские настроения.