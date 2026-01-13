«Будем воевать»: в Турции жестко раскритиковали политику США

Османскую империю когда-то клеймили как «больного человека», но сейчас таким человеком являются США, а американский лидер Дональд Трамп готов захватывать территории и «защищать вандализм и бандитизм». Об этом заявил лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели, пишет РИА Новости.

В ходе своего выступления в парламенте Бахчели он прокомментировал желание страны-члена НАТО США присоединить Гренландию, которая «находится под контролем другого члена альянса».

«Разве одностороннее и фанатичное заявление: «Я хочу, поэтому я заберу, я нанесу удар" не равнозначно ли фразе - «Давайте будем воевать»? (…) Османскую империю когда-то заклеймили как «больного человека», но сейчас больным человеком мира являются США. Дни, когда США расколются на 50 частей, не так уж далеки», - уверен турецкий политик.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп «защищает вандализм и бандитизм».

Трамп неоднократно заявлял, что считает контроль над Гренландией приоритетом национальной безопасности США. При этом остров, бывший колонией Дании до 1953 года, сейчас является самоуправляемой территорией с двумя представителями в датском парламенте и зависит от Копенгагена. Две трети Гренландии расположены в пределах Полярного круга, 83% ее территории покрыто ледниковым щитом.

В Белом доме ранее заявили, что Трамп рассматривает различные варианты решения вопроса с принадлежностью Гренландии, включая «использование американских военных». А премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредил о неминуемом распаде Североатлантического альянса, «если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО».