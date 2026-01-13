Почти две тысячи человек остались без света в Запорожской области

Около двух тысяч абонентов остались без света в населенном пункте Каменка-Днепровская в Запорожской области из-за артобстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«1983 абонента Каменки-Днепровской обесточены в результате артобстрела», — говорится в его сообщении.

Балицкий уточнил, что специалисты приступят к восстановлению электроснабжения сразу после стабилизации обстановки, так как до сих пор сохраняется опасность повторных ударов.

В конце декабря Балицкий сообщал, что два человека пострадали в результате атак со стороны украинских войск. По его данным, за прошедшие сутки ВСУ осуществили 11 целенаправленных атак на населенные пункты в области. В частности, артиллерийскому обстрелу подвергся город Каменка-Днепровская, где произошло как минимум 15 взрывов. Он добавил, что в населенном пункте также выявили повреждение распределительного газопровода.