На Украине призвали травить и преследовать говорящих на русском языке

Украинская активистка-писательница Лариса Ницой призвала травить и преследовать русскоязычных украинцев, сообщает «Страна.ua».

«Они пусть заткнут свой рот. Пусть боятся открывать свои московские пасти здесь, в Украине», — поделилась своей точкой зрения она.

Ницой выразила уверенность, что общение на русском языке на Украине тождественно совершению действий против государства.

Ранее украинские власти приняли решение заблокировать российскую музыку на международных стриминговых платформах. По словам уполномоченного Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, киевский режим стремится ограничить доступ жителей Украины к музыке «российских пропагандистов».