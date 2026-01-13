Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

Капитаном танкера Marinera задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд».

© Lenta.ru

В публикации говорится, что капитан танкера живет в Батуми вместе с семьей. Агентство морского транспорта Грузии пока не комментировало изданию эти данные.

Дания оказала поддержку США при захвате танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике.

США продолжат захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения американских властей.