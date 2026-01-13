Мерц заявил о работе Евросоюза над новыми санкциями против Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз ведет работу над новыми санкциями против Ирана из-за акций протеста в стране.

"Мы призываем иранское руководство защищать свое население, а не угрожать ему", - написал глава правительства ФРГ в X. Он отметил, что следует немедленно прекратить насилие. "Чтобы сделать на этом упор, мы работаем над новыми санкциями ЕС", - отметил канцлер.

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.