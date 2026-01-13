В США высмеяли Трампа из-за новой публикации Белого дома

Интернет-пользователи активно публикуют мемы, используя фотографию президента США Дональда Трампа на фоне карты Гренландии. Об этом пишут «Аргументы и факты».

© Соцсети

Гренландия на протяжении многих лет входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп настаивает на том, что остров должен находиться под контролем Вашингтона. Сегодня Белый дом опубликовал в соцсети X фотографию Трампа, смотрящего в окно на карту Гренландии, и призвал нажать на сообщение, чтобы «следить за ситуацией».

Фотография американского лидера на фоне карты Гренландии привела к появлению многочисленных мемов. На одном из них, Трамп вместо карты Гренландии смотрит на огромное количество бургеров.

«Ты имеешь в виду, что мне нравится это?», – подписал картинку ее автор.

В другом меме Трамп видит в окно скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних и умершего в тюрьме.

Напомним, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее предупредил о неминуемом распаде Североатлантического альянса, «если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО» и захватить Гренландию.