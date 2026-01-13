Обзор иноСМИ: «Мерц бросает вызов Трампу», «Иран приближается к революции?»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Ringo Chiu/ZUMA/TACC

«Залужный в Британии: экс-глава ВСУ и следующий президент Украины?»

Человек, которого многие украинцы считают наиболее достойной альтернативой Владимиру Зеленскому, живет в Лондоне, вдали от полей сражений, определивших его карьеру, пишет The Washington Post. Последние полтора года отставной генерал Валерий Залужный, бывший глава ВСУ, занимает пост посла Украины в Великобритании. Эта должность широко рассматривается как «достойное изгнание» после его увольнения Зеленским в феврале 2024 года. Решение Залужного отдалиться от Киева (возможно, в попытке отложить в сторону свои политические амбиции) позволило ему остаться в стороне от скандалов на родине. Зеленский, потрепанный коррупционным скандалом, находится под давлением со стороны президента США Дональда Трампа, требующего принять мирный план. Выпады Трампа уже вынудили Зеленского подтвердить, что он готов объявить выборы, если США и их союзники предоставят гарантии безопасности, а украинский парламент примет закон, разрешающий голосование.

Намеки на голосование вновь привлекли внимание к Залужному. По данным WP, даже находясь за границей, Залужный сохранил свои командирские привычки. В своем посольстве в Лондоне он наблюдает за прямыми трансляциями с поля боя на множестве мониторов. Сейчас он редко разговаривает с Зеленским, но никогда публично не критиковал человека, положившего конец его военной карьере. Военная биография Залужного неоднозначна. Его связывают с провальным контрнаступлением ВСУ 2023 года, которое привело к масштабным потерям, но не принесло Киеву успехов на поле боя. Тем не менее, доверие общественности к нему сохранилось, подчеркивает WP. Опросы показывают, что он был бы грозным соперником, если бы баллотировался в президенты. Помощники Залужного говорят, что не осведомлены о его планах. Он пишет статьи, выступает с речами и делает заявления, но избегает интервью. По мнению аналитиков, опрошенных WP, «либералы, консерваторы, правые группы» будут пытаться переманить Залужного в свой лагерь. Сам он, вероятно, пока лишь обдумывает свой путь.

«Мерц бросает вызов Трампу»

Канцлер Германии Фридрих Мерц выбрал Индию в качестве своего первого пункта назначения в Азии, а не Китай или Японию, как его предшественники. Это решение продиктовано стратегическими целями. По версии Die Welt, тем самым Мерц бросает вызов президенту США Дональду Трампу. Визит Мерца отмечался в Индии как национальный праздник. Моди пригласил канцлера в Сабармати, особенное место для Индии. Там жил и работал Махатма Ганди, и именно отсюда начался знаменитый марш против британского колониального правления. Die Welt отмечает, что выбор этого места не случаен, речь идет о послании Моди: он приветствовал канцлера Германии как друга. Но за радостным фасадом скрывается прагматичная программа: Мерц хочет расширить сотрудничество с Индией в областях бизнеса, безопасности и обороны. Во время визита его сопровождала большая бизнес-делегация во главе с гендиректором Siemens Роландом Бушем.

Индия предлагает значительный потенциал для немецких компаний в машиностроении, фармацевтике, информационных технологиях и редкоземельных элементах. Стремление к более тесным связям с Индией не ново. Предшественники Мерца, Олаф Шольц и Ангела Меркель, также пытались активизировать сотрудничество, но германо-индийского торгового соглашения пока так и не случилось. Индия считается крупнейшим в мире импортером вооружений, получая 36 процентов своего импорта оружия из России. Германия хочет уменьшить зависимость Индии от России за счет экспорта собственных вооружений. Требование Берлина ясно: Индия должна закрыть лазейки для обхода санкций и сократить импорт энергоносителей из России. Моди, в свою очередь, отстаивает интересы Индии: доступную энергию, стратегическую независимость и отсутствие привязки к западному блоку. В то же время Германия стремится стать менее уязвимой для шантажа во внешней торговле и политике безопасности. Берлин хочет расширить и диверсифицировать свои стратегические партнерства.

«Иран приближается к революции, которая изменит мир?»

Пока в Иране продолжаются протесты и беспорядки, лидеры региона и всего мира сталкиваются с возможностью падения Исламской Республики - событием, которое изменило бы глобальную геополитику и энергетические рынки, пишет Bloomberg. Протестующих поддерживает президент США Дональд Трамп, недавно захвативший лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В последние дни Трамп неоднократно угрожал ударом по Ирану, намекая, что Америка снова занялась сменой режимов. Политики и инвесторы внимательно следят за ситуацией. Цена на нефть марки Brent подскочила более чем на пять процентов в конце прошлой недели, превысив 63 доллара за баррель, поскольку инвесторы учли возможность перебоев в поставках из Ирана, четвертого по величине производителя нефти в ОПЕК. Бывший старший аналитик ЦРУ по Ближнему Востоку Уильям Ашер назвал нынешние протесты самым важным моментом для Ирана с 1979 года - революции, которая привела к созданию Исламской Республики.

По мнению Ашера, у властей Ирана остается все меньше времени для восстановления контроля и ограниченный набор инструментов. Высокопоставленный европейский чиновник заявил Bloomberg, что падение Ирана стало бы ударом по России, которая потеряла бы еще одного иностранного союзника после ареста Мадуро и свержения сирийского президента Башара Асада. За последние два года Иран сильно ослаб из-за проблем в экономике и израильских ударов. Однако страна сохраняет большой и современный арсенал баллистических ракет, способных поражать цели по всему Ближнему Востоку. Власти Ирана по-прежнему пользуются поддержкой силовых структур, включая важнейший Корпус стражей исламской революции (КСИР). По мнению аналитика по Ближнему Востоку Дины Эсфандиари, Исламская Республика не сохранится в своем нынешнем виде к концу 2026 года. Наиболее вероятный сценарий, по ее словам, это либо перестановка в руководстве страны, либо переворот со стороны КСИР, которым управляют генералы, а не священнослужители. Шансы на революцию по-прежнему довольно низки, считает Эсфандиари.

«Америка в упадке? Статистика говорит об обратном»

Политическая ситуация в США может быть плачевной, но экономика страны продолжает процветать, пишет Ричард Ярроу в своей статье для The Wall Street Journal. В 1990 году на долю США приходилось 26 процентов мирового ВВП. Если оценки Пекина относительно собственного экономического роста верны, то в 2024 году, после десятилетий подъема Китая, доля США в мировом ВВП по-прежнему составляла 25,9 процента. США продолжают создавать новые отрасли, к примеру, ИИ, и лидируют в широком спектре цифровых технологий, финансов, образования и медицины, подчеркивает Ярроу.

Когда закончилась холодная война, на Великобританию, Францию, Италию, Японию и Канаду приходилось 32 процента мировой экономики. Сегодня их доля составляет менее 14 процентов. К 2020 году американские штаты Арканзас и Алабама обогнали каждую из этих стран по доходу на душу населения. Неудачи Конгресса в областях инфраструктуры и образования сделали США беднее, но сомнительные расходы все еще меркнут по сравнению с плохим экономическим управлением во многих других богатых странах. Ключевые крупные союзники США в большинстве своем находятся в худшем положении с точки зрения демографии, финансов, военной сферы и технологий, а в некоторых случаях и более политически разобщены. Более сильные союзники сделали бы Америку сильнее, заключил Ярроу.

«Как Германия использовала Украину»

Лишь в начале XX века Германия впервые стала воспринимать Украину как отдельное государство. После 1945 года Украина снова исчезла из немецкого сознания, став частью Советского Союза, пишет Neue Zürcher Zeitung. Мюнхенский историк Восточной Европы Мартин Шульце Вессель рассказал, что еще в XIX веке немецкие политики были «почти исключительно» сосредоточены на России. Бисмарк в течение четырех лет, начиная с 1857 года, представлял Пруссию в качестве посла в Санкт-Петербурге и свободно говорил по-русски. На его пророссийскую политику в качестве канцлера Германской империи также повлиял этот опыт. Он отвергал идею «разделения Великой и Малой России». Фридрих Энгельс в 1855 году в серии статей отрицал право «исторических народов» Восточной Европы, включая украинцев, на собственное государство.

По иронии судьбы, как правые, так и левые силы в немецком политическом спектре обесценили «украинский национальный проект». Первая мировая война стала переломным моментом для многих восточноевропейских национальных государств. Украина также оказалась в центре внимания немецких политиков - не как будущее государство, равный партнер, а как оружие против «врага на востоке». Мирный договор между Германией и «Украинской Народной Республикой» в ​​феврале 1918 года был неоднозначным. В обмен на признание украинского государства Берлин получил значительные поставки зерна. Однако вскоре Германия перестала вести себя как участница международного договора и превратилась в оккупационную державу. Были сформированы украинские подразделения для борьбы на стороне немецких оккупантов против Красной Армии. В XXI веке немецкие политики также «отрицали существование украинской нации», считает Вессель. По его мнению, политика Ангелы Меркель в отношении Украины была «амбивалентной», и то же самое относится к Олафу Шольцу.