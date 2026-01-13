Страна ЕС столкнулась с новой волной протестов

Французские фермеры организовали в Париже акцию протеста против подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур, объединяющим Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что расширение зоны свободной торговли с Латинской Америкой вызывает опасения у аграриев ЕС. Фермеры считают, что Европа будет заполнена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами, что приведет к разорению местных производителей. Аграрии неоднократно устраивали массовые акции протеста против этого, блокируя дороги, и даже вынудили Европейский Союз отложить подписание договора.

Французские фермеры также уверены, что соглашение будет способствовать развитию недобросовестной конкуренции и сегодня в очередной раз вышли на акцию протеста, откликнувшись на призыв профсоюзов, отмечает агентство.

По данным полиции, в демонстрации задействованы около 300 тракторов. На них закреплены флаги Франции и баннеры с призывами к властям пересмотреть сельскохозяйственную политику. Проезжая по дорогам, тракторы громко сигналят. Колонна направляется к Дворцу инвалидов в центре Парижа.

На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена 17 января прилететь в Парагвай для подписания соглашения с Меркосур, не дожидаясь обязательного утверждения документа Европарламентом.