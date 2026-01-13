Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в измене

Оппозиционные в Молдавии Компартия и Соцпартия обвинили президента Майю Санду в измене за готовность голосовать за вхождение республики в состав Румынии.

"Требуем от Генеральной прокуратуры, Службы информации и безопасности и всех компетентных органов незамедлительно инициировать расследование по факту возможной измены Родине, поскольку публичные призывы главы государства к демонтажу страны подпадают под самую жесткую правовую и политическую оценку", - говорится в заявлении на сайте Соцпартии.

В свою очередь в Компартии отметили, что "своими заявлениями Майя Санду вышла далеко за рамки полномочий, закрепленных в конституции".

"Основной закон прямо гласит, что президент является гарантом независимости и территориальной целостности Республики Молдова. <...> В этой связи справедливым и единственно верным решением станет лишение Майи Санду должности президента по воле народа Молдовы с последующим привлечением ее к уголовной ответственности за нарушение конституции", - говорится в заявлении коммунистов.

Фракции Компартии и Соцпартии насчитывают 25 из 101 депутата парламента. Согласно конституции, президент Молдавии может быть отстранен от должности двумя третями голосов депутатов. Для инициирования процедуры импичмента необходимы голоса не менее одной трети депутатов.

Ранее Санду заявила, что на референдуме поддержала бы объединение Молдавии с Румынией. Она объяснила свою позицию тем, что "небольшой стране" "становится все труднее выживать". При этом она признала, что сейчас в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение.

Идея объединения с Румынией

В Молдавии ряд политических партий долгие годы продвигают идеи объединения двух стран с молчаливого согласия проевропейских правительств в Кишиневе. При этом они выступают инициаторами борьбы с советскими памятниками, предлагают выйти из СНГ. Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживают почти 68% населения. В Молдавии же, согласно опросам, к такому шагу готовы не более трети жителей.

В марте 1918 года на фоне произошедшей в России революции Румыния ввела войска на территорию Бессарабской губернии. Правительство советской России не признало аннексии, в 1940 году эта территория была возвращена в состав СССР. После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают эту территорию частью своей страны и выступают за их объединение. Ранее Санду подтверждала, что обладает румынским гражданством, как и сотни тысяч молдаван, которые приобрели его для беспрепятственного путешествия по Европе. Сегодня между Молдавией и ЕС действует безвизовый режим.