В Европе захотели создать должность спецпредставителя по Украине

Ряд высокопоставленных представителей Европейского союза (ЕС) выступили в поддержку инициативы о создании должности спецпредставителя по Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Создание этой должности уже получило широкую поддержку Совета и высокопоставленных лидеров ЕС», — сказано в сообщении.

Уточняется, что инициатором предложения стал президент Финляндии Александер Стубб, который также выразил готовность занять этот пост. В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась против данной инициативы.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщала, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине также получило поддержку в ЕС.