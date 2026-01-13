Мужчина выиграл 2,5 миллиарда рублей в лотерею после 20 лет неудач

Житель США 20 лет играл в лотерею с одним и тем же набором чисел и сорвал джекпот. Об этом сообщает UPI.

73-летний житель округа Макомб, штат Мичиган, выиграл рекордные для розыгрыша Lotto 47 32 миллиона долларов (2,5 миллиарда рублей) используя комбинацию чисел 02,03,12,15,16,33. Мужчина купил счастливый билет 13 декабря. После победы он рассказал устроителям лотереи, что уже 20 лет играл с этой комбинацией, но его преследовали неудачи.

«Когда проверял билет, увидел, что первые три цифры совпали, и подумал: "Ну по крайней мере верну свои пять долларов". Когда я увидел, что остальные совпали, то долго тер глаза, потому что не мог поверить в это», — рассказал счастливчик.

Пожилой американец добавил, что его родные также долго не могли поверить в случившееся. Первым делом он планирует купить на выигрыш новую пару обуви, а затем поделиться частью денег с семьей и приобрести новый автомобиль.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка впервые сыграла в лотерею и выиграла. Ей досталось 58 миллионов рублей.