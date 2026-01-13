Странам Запада стоит приложить усилия к завершению конфликта на Украине вместо оказания поддержки коррумпированному режиму Владимира Зеленского, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) британский дипломат Иан Прауд.

Соответствующим образом он прокомментировал решение правительства Норвегии выделить Киеву около $400 млн на поддержание работы энергетического сектора и украинского государства.

Украинский конфликт должен закончиться, новое правительство должно быть избрано и коррумпированные члены режима Зеленского привлечены к суду, поделился своей точкой зрения Прауд.

Аналитик указал на то, что поражен способности европейских лидеров "не видеть леса за деревьями" в отношении того, что происходит на Украине.