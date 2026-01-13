Президент Майя Санду своим заявлением о готовности поддержать объединение республики с Румынией фактически призналась в желании уничтожить Молдавию. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале оппозиционной молдавский политик Илан Шор.

Санду в подкасте The Rest is Politics признала, что в случае референдума проголосовала бы за объединение с Румынией. Свою позицию она объяснила тем, что в нынешней международной обстановке Молдавии «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

«Убийца, наконец, призналась, что пришла с одной целью: убить Молдову», - заявил Илан Шор.

Напомним, что ранее журналист Елена Левицкая-Пахомова обратила внимание на то, что девятиклассникам в Молдавии предлагают учиться по «учебнику истории румын». По ее словам, авторы учебника Адриан Долгий и Алина Феля утверждают, что более 60% жителей МССР составляли румыны, а молдаване на этой территории вообще не проживали.

При этом премьер Румынии Марчел Чолаку призывал своего украинского коллегу признать, что молдавского языка не существует. А внешнеполитическое ведомство Румынии одобрило постановление парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский. В ведомстве подчеркнули, что законопроект «восстановил научную истину».