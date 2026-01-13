Власти Ирана обвинили США и Израиль в отправке террористов в республику

Иранский генштаб обвинил США и Израиль в отправке террористов из Исламского государства в Иран для убийств правоохранителей и мирных жителей в ходе акций протеста.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана Абдольрахим Мусави, передает ТАСС.

«США и сионистский режим, чтобы компенсировать свое поражение в 12-дневной священной оборонительной войне, натравили террористов из ИГ на наш великий народ, и эти наймиты, которые хуже диких зверей, убили мирных жителей и сотрудников органов безопасности», — сказал он.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение слезоточивого газа и пневматического оружия. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе, в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган.

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».