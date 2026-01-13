Жители Киева рассказали о блэкауте: обледеневшие трубы и жизнь в «концлагере»

Жители Киева жалуются на постоянные отключения света и холод, а также не надеются, что возможные выборы президента Украины что-то изменят. Об этом в своей статье для «КП» рассказала Виктория Кузнецова — уроженка Киева, которая переехала до начала спецоперации в Россию, но продолжает следить за событиями в родном городе по перепискам с друзьями и соцсетям.

Обледенелые трубы

По словам одной из знакомых автора, жителей Киева «продолжают убивать собственные власти», причем делают они это «медленно, методично». Она напомнила, что недавно мэр Киева Виталий Кличко призвал покинуть столицу.

«А куда же нам всем деваться?! Когда единственное место, где еще есть тепло — надувные шатры возле КМДА (горадминистрация города — прим. ред.). Там, конечно, есть генераторы, обогрев, можно зарядить телефоны. Но жить-то как? Может нам в их замки Кончи-Заспы переехать, где у них есть бункеры, свет, вода и тепло?!», — задалась вопросом женщина.

Другая жительница Киева заявила, что городские трубы обледенели, а подъезды больше похожи на «сталактитовые пещеры». Ее матери приходится ходить дома в шубе, однако руки постоянно мерзнут. Остальная семья греется на кухне: на конфорку поставили кирпич, который нагревается и удерживает тепло.

Быт простых людей делится на длительные периоды, когда электричества нет. Они составляют от 20 до 22 часов, а порой длятся и больше. Другой период — когда свет дают. Однако отдохнуть в тепле не получится.

«Все время подогреваем воду, когда она есть, чтобы помыть посуду, умыться, привести себя в порядок. Причем сделать все нужно очень быстро и в то время, когда есть свет, который дают не больше чем на пару часов, а то и меньше. Хорошо, что сейчас мороз и не портятся продукты», — рассказала жительница Киева.

Жизнь в «концлагере»

Многие жители Киева понимают причину своих бед. Приятельница автора Нина отмечает, что можно было ожидать ответ России за безрассудный удар по резиденции президента Владимира Путина в ночь на 7 января.

«Но русские нас пожалели. Не 7 января ударили, а в ночь с 9 на 10. Когда из-за повреждений двух главных ТЭЦ начали спускать воду из труб, многие квартиры соседей залило. На окнах образовался лед, от холода часто заклинивает двери», — призналась она.

Власти ждут новых ударов — в последние дни тревога включается с глубокого вечера, из-за чего многие люди не могут уснуть до глубокой ночи. В ближайшие дни там начнутся морозы: а значит «новые отключения, новые тревоги, холод в квартирах». При этом те, кто могут уехать, уезжают — при наличии денег.

«Я же как услышала, что Кличко предложил уехать на зиму из Киева — потеряла дар речи. Тем более, что о блэкауте разговоры велись еще с лета. И что, подготовились? Ни на что они не способны, но за власть зубами держатся. Думают, что бессмертные», — заявила подруга.

Другая киевлянка подтвердила, что уехать могут только обеспеченные. Она сняла квартиру в Ужгороде по завышенной цене — за 1 тысячу долларов. Хозяйка квартиры обещала, что будет отопление и свет, хотя его отключают теперь даже на Закарпатье. Празднование Нового года также стало роскошью для богатых.

«Мы в концлагере, извини, нам не должно быть весело. Поэтому простые люди первого января все работали. А те, кто на Западную (Украину, - прим. ред.) уехали, не просто втридорога платят, так еще их заставляют на мове говорить. И страха натерпелись, когда "Орешник" прилетел…», — объяснила Нина.

В Киеве начался блэкаут

«Разворачивать Украину в сторону России»

О возможных выборах президента жители Киева отзываются без энтузиазма. Они уверены, что все кандидаты будут против мира с Россией, из-за чего победа кого-то кроме Зеленского ничего не изменит.

«Но вообще не очень похоже, что выборы состоятся скоро. И кто-то новый, кто придет, должен будет разворачивать Украину в сторону России во благо и спасение Украины, как когда-то Хмельницкий. Увы, но пока такого лидера у нас нет», — призналась киевлянка.

Все чаще украинцы не видят положительных вариантов в будущем. В соцсетях они признают, что территории уже освобождены Россией, а выборы мало что поменяют — без оппозиции они будут похожи на «заказуху». Однако это мнение разделяют не все, и еще около трети жителей Киева готовы продолжать боевые действия.