Белый дом выложил фото Трампа с картой Гренландии

На странице Белого дома в соцсетях появилось фото президента США Дональда Трампа на фоне карты Гренландии.

"Нажмите, чтобы следить за ситуацией", - говорится в посте.

На картинке Трамп смотрит в окно, за которым видна карта Гренландии с обозначением основных населенных пунктов.

Трамп не раз заявлял о необходимости контроля США над Гренландией. По его словам, этот вопрос носит "стратегический характер".

© Скриншот

СМИ писали, что Трамп поручил объединенному командованию спецопераций США подготовить детальный план вторжения в Гренландию. Отмечалось, что против этого плана выступают некоторые высокопоставленные американские военные.

Также известно, что в конгрессе США готовятся два законопроекта - один "О защите суверенитета Гренландии", препятствующий планам Трампа по приобретению острова в какой-либо форме, а второй - об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии со стороны США.

В Дании, в свою очередь, призвали Вашингтон уважать территориальную целостность королевства.