Странам Запада следует сосредоточиться на завершении конфликта на Украине, а не на финансовой поддержке действующих украинских властей.

© Tayfun Salci/ZUMA/TACC

С таким призывом выступил британский дипломат Иан Прауд в своем аккаунте социальной сети X.

«Конфликт на Украине должен завершиться, новое правительство должно быть избрано и коррумпированные члены режима [президента Украины Владимира] Зеленского привлечены к суду», — заявил он.

Так дипломат отреагировал на информацию о том, что правительство Норвегии намерено выделить Украине 400 миллионов долларов этой зимой.

Великобританию предупредили о серьезных рисках из-за антироссийского курса

Ранее Прауд заявлял, что Европа не в состоянии предложить конструктивный план урегулирования конфликта на Украине.