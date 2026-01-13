Страны Запада должны принять меры для завершения конфликта на Украине, а не оказывать финансовую помощь коррумпированным властям этой страны во главе с Владимиром Зеленским. Об этом на своей странице в социальной сети X написал бывший британский дипломат Иан Прауд. Эксперт прокомментировал решение норвежского правительства выделить порядка $400 млн Киеву, которые будут потрачены на поддержание работы энергетического сектора и государства в целом. "Конфликт на Украине должен закончиться, новое правительство должно быть избрано и коррумпированные члены режима Зеленского привлечены к суду", — отметил Прауд. Экс-дипломат добавил, что его поразила способность лидеров европейских стран "не видеть леса за деревьями", если речь идет о поддержке Киева.