Война США и КНР может начаться из-за одного заявления Трампа

Заявления Дональда Трампа о возможном введении новых тарифных ограничений в отношении государств, продолжающих торговлю с Ираном, способны поставить под сомнение хрупкое торговое затишье между США и Китаем, достигнутое около года назад.

На такую угрозу указывает агентство Bloomberg, анализируя потенциальные последствия инициативы Вашингтона.

Особо уязвимым в этой ситуации выглядит Китай, поскольку именно он остаётся крупнейшим импортером иранской нефти. Усиление напряжённости возникает на фоне прежних договорённостей между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, достигнутых во время саммита в Южной Корее. Тогда стороны согласились взять паузу в тарифном противостоянии, а также обсуждали расширение доступа США к поставкам редкоземельных металлов.

Трамп заявил, что Россия и Китай не испытывают страха перед НАТО без участия Америки

При этом Пекин удерживает контроль над значительной долей глобального рынка редкоземельных элементов, без которых невозможно производство высокотехнологичной и военной продукции. Ранее китайские власти уже использовали экспортные ограничения на эти ресурсы как инструмент давления в торговом конфликте с Соединёнными Штатами.