Директор МВФ прибыла на Украину

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева прибыла в четверг в Киев, где рассчитывает встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Оно отмечает, что подробностей визита Георгиевой, которая последний раз была в Киеве в 2023 году, пока нет. По сведениям источников Reuters, директор МВФ рассчитывает также встретиться с премьер-министром Юлией Свириденко и главой Нацбанка Андреем Пышным.

Ранее МВФ сообщил, что Украина должна выплатить $179,6 млн в счет погашения кредита. Действующая программа расширенного кредитования (EFF) Украины с МВФ в размере $15,6 млрд рассчитана на 2023-2027 годы, однако Киев уже обратился в фонд с инициативой разработать новую. По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд.