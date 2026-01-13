В Китае стала популярной бракованная плюшевая лошадка с перевернутой улыбкой

Грустная плюшевая лошадка, которой на производстве по ошибке пришили улыбку "вверх ногами", набрала популярность на китайских платформах электронной коммерции. Как сообщило агентство Xinhua, теперь фабрика в городе Иу производит их до 15 тыс. в день и с трудом справляется со спросом.

© Соцсети

Игрушку - талисман года Красной Огненной Лошади - назвали "Кукума", что переводится как плачущая лошадка. Ее можно приобрести как отдельно, так и в паре с оригинальной улыбающейся лошадкой - "Сяосяома".

Генеральный директор магазина плюшевых игрушек Happy Sister Чжан Хоцин рассказала, что грустная лошадка появилась в результате ошибки одного из рабочих. Но она увидела в этом бизнес-возможность и начала наращивать производство. Всего за 2 дня магазин увеличил количество производственных линий с 2 до более чем 10, и Чжан Хоцин уже подала заявку на патент.

17 февраля 2026 года наступает год огненной Лошади по традиционному китайскому календарю.

Астролог рассказала, как 2026 год изменит жизнь россиян

Это не первый раз, когда бракованный товар становится вирусным в КНР. Так, в 2025 году на волне популярности Лабубу покупатели обратили внимание на неоригинальные игрушки с явными дефектами - их назвали Лафуфу, обыграв словосочетание fake Labubu ("ненастоящая Лабубу").