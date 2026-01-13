Белый дом выложил фото Трампа с картой Гренландии

Белый дом опубликовал фото Трампа на фоне карты Гренландии
Белый дом опубликовал снимок американского лидера Дональда Трампа на фоне карты Гренландии.
«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», — говорится в публикации в соцсети Х.
Накануне конгрессмен Рэнди Файн внёс в конгресс законопроект об «аннексии Гренландии» и о её вхождении в состав США.
Газета Daily Mail писала, что Трамп поручил составить план по захвату Гренландии.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично обратился к американскому президенту с призывом ускориться в вопросе присоединения Гренландии к США.