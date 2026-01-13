Белый дом выложил фото Трампа с картой Гренландии

Белый дом опубликовал снимок американского лидера Дональда Трампа на фоне карты Гренландии.

«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», — говорится в публикации в соцсети Х.

Накануне конгрессмен Рэнди Файн внёс в конгресс законопроект об «аннексии Гренландии» и о её вхождении в состав США.

Газета Daily Mail писала, что Трамп поручил составить план по захвату Гренландии.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично обратился к американскому президенту с призывом ускориться в вопросе присоединения Гренландии к США.