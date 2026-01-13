Великобританию ждут серьёзные последствия из-за антироссийских решений. Такое мнение выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его словам, Великобритания неоднократно становилась препятствием на пути к миру.

«Она делает всё возможное против России, и это будет иметь серьёзные последствия для безопасности», — написал он в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее стало известно, что Британия выделила £270 млн на подготовку возможного размещения войск на Украине.

Также глава Генштаба ВС Великобритании Ричард Найтон заявил, что Лондон готов отправить своих военных на Украину в случае, если там установится режим прекращения огня.