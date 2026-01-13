Обещающего «спасти» протестующих в Иране Трампа обвинили в двойных стандартах

В начале января президент Дональд Трамп объявил о нанесении ударов по Венесуэле в связи с наркотиками, вторжением банд в Соединенные Штаты и действиями правоохранительных органов, то есть арестом обвиняемого венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Но в последнее время он, похоже, явно озабочен нефтяными богатствами южноамериканской страны.

И американский народ, похоже, это заметил, констатирует CNN. Опрос CBS News, проведенный на прошлой неделе, показал, что многие американцы считают, что цели администрации в Венесуэле связаны с добычей нефти (59% сказали, что ее цели “в значительной степени” связаны с доступом к нефти) или с расширением власти США (51%) – в большей степени, чем с наркотиками (38%), вторжением банд и террористов (37%) или обеспечение соблюдения закона (31%).

Это просто потрясающе, подчеркивает CNN. Потребовались годы, чтобы утвердилась идея, что Джордж Буш-младший вторгся в Ирак под надуманным предлогом (по поводу оружия массового уничтожения); американцы уже в значительной степени задействованы, когда речь заходит о Венесуэле. Так вот, задается вопросом CNN, могут ли подобные иностранные действия повториться во второй раз в начале 2026 года – на этот раз в Иране?

Трамп неоднократно в последние дни заявлял о военной интервенции, чтобы, по его словам, “спасти” иранских протестующих, которых режим преследует и убивает.

Но у себя дома Трамп очень избирательно относится к неприкосновенности протестов и свободе слова – как показала прошедшая неделя в Миннеаполисе, комментирует CNN.

Трамп, который в прошлом году уже нанес удар по объектам ядерной программы Ирана, в течение последних 10 дней подыгрывал протестам в Исламской Республике и пообещал защищать протестующих в случае необходимости.

Так, напоминает CNN, 2 января он заявил, что если Иран “жестоко расправится с мирными демонстрантами, что является их обычаем, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь”.

“Мы включены, заряжены и готовы действовать”, - добавил он в социальных сетях.

Трамп повторил это Шону Хэннити из Fox News на прошлой неделе, сказав: “Я сказал им, что если они сделают что-то плохое этим людям, мы нанесем по ним очень сильный удар”.

По данным базирующейся в США правозащитной организации, число погибших в результате протестов в Иране превысило 500 человек. Трамп заявил поздно вечером в воскресенье на борту самолета Air Force One, что его администрация изучает причины смерти и “примет решение” о дальнейших действиях.

Но репутация президента США в том, что касается неприкосновенности протестов и свободы слова, довольно противоречива – и часто кажется, что это во многом зависит от того, согласен ли он с заявлениями протестующих, замечает CNN.

Трамп и его администрация на прошлой неделе поспешили изобразить женщину, убитую агентом иммиграционной и таможенной службы (ICE) в Миннеаполисе, как опасную провокаторшу, занимающуюся “внутренним терроризмом”, несмотря на отсутствие доказательств того, что Рене Николь Гуд намеренно направила на агента свой автомобиль.

В течение нескольких месяцев в социальных сетях широко распространялись видеоролики, на которых федеральные агенты в США проявляют агрессию не только по отношению к своим объектам, но и по отношению к мирным протестующим, как сообщал CNN в прошлом месяце.

На прошлой неделе в интервью New York Times Трампа спросили об агрессивной тактике, используемой против протестующих, и он, казалось, был в значительной степени спокоен, постоянно уклоняясь от ответа. “Ну, я думаю, что с ICE обошлись очень плохо”, - ответил он.

Когда в октябре миллионы людей протестовали против него на митингах “Без королей” по всей стране, Трамп и ведущие республиканцы предвосхитили демонстрации, неоднократно высмеивая их участников как антифа, сочувствующих террористам и даже самих террористов, напоминает CNN.

Месяцем ранее Трамп объявил о введении на федеральном уровне жестких мер в отношении левых группировок, безосновательно обвинив их в причастности к убийству Чарли Кирка. (И это несмотря на то, что федеральные правоохранительные органы заявили, что подозреваемый, Тайлер Робинсон, по всей видимости, действовал в одиночку, подчеркивает CNN).

Трамп преувеличивал масштабы насилия во время протестов против ICE и в других контекстах, чтобы оправдать развертывание своих войск внутри страны. Судьи, в том числе назначенные республиканцами, неоднократно отклоняли эти заявления. А ранее он назвал некоторые протесты “незаконными” и нацеленными на депортацию легальных иммигрантов, которые выражали пропалестинские взгляды.

Ранее Трамп также заявлял, что критика судей должна быть незаконной (несмотря на то, что он сам регулярно критиковал судей). Он выступал за криминализацию сжигания флагов и даже предположил, что игроки НФЛ, которые не поддерживают национальный гимн, “не должны находиться в стране”. Он называет протесты, которые ему не нравились, “мятежом”.

Бывший министр обороны Трампа заявил, что во время своего первого президентского срока он выступал за то, чтобы стрелять протестующим по ногам. И примерно в то же время, когда протестующие за расовую справедливость вышли на улицы по всей стране в 2020 году, Трамп опубликовал видео, на котором его сторонник говорит: “Единственный хороший демократ - мертвый демократ”.