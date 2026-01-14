В новой стратегии Трампа нашли риски для России

Атака США на Венесуэлу и принятие новой Стратегии нацбезопасности стала сигналом России, чтобы она ускорилась на переговорах по Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

© Lenta.ru

«США пытаются сказать: "Если вы подписываете соглашение по Украине, то будете среди равных. Если нет, то будем с вашими партнерами работать, как с Венесуэлой"», — указал эксперт.

Трамп заявил об интересе России к США

Дубравский также напомнил, что в новой Стратегии нацбезопасности администрация президента США Дональда Трампа провозгласила Западное полушарие зоной естественных интересов. По его словам, это говорит о желании избавиться от участия в переговорах по Украине и переключиться на сдерживание Китая.

В декабре прошлого года администрация Трампа опубликовала новую Стратегию нацбезопасности. Важной чертой новой стратегии является выдвижение на первый план Латинской Америки. Белый дом много пишет об угрозе миграции в США, необходимости борьбы с ней и проникновением великих держав в Западное полушарие, ссылаясь на «Доктрину Монро».