Пушков: мировое господство США уже не по силам

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мировое господство США в нынешних условиях уже не по силам, поэтому американский президент Дональд Трамп пытается "ренационализировать" внешнюю политику Соединенных Штатов и подчинить ее жестко выбранным приоритетам. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

"В сфере деятельности США на мировой арене Трамп пытается "ренационализировать" американскую внешнюю политику, подчинить ее жестко избранным им приоритетам США в эпоху обьективного движения мира к многополярности. <...> Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, президент США считает, что Западное полушарие должно стать неприступной для конкурентов и противников "крепостью" под контролем Вашингтона, а Гренландия - частью этой "крепости".

"Важнейшая из них - превращение Западного полушария в неприступную для конкурентов и противников "крепость" под контролем США, что ясно выражено в новой Стратегии нацбезопасности. <...> Насколько удастся Трампу осуществить свою доктрину в условиях современного мира - другой вопрос, к которому мы вернемся позже", - добавил он.