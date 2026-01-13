Что произошло в мире 13 января: землетрясение в Италии и пандемия COVID-19

13 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — землетрясение в Италии и пандемия COVID-19. Подробности — в материале «Рамблера».

Землетрясение в Италии

13 января 1915 года в центральной Италии произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории страны. Его эпицентр располагался недалеко от города Авеццано в районе Фучино. Подземные толчки магнитудой около 7,5 баллов, зарегистрированные в 07:52 по местному времени, имели экстремальную интенсивность (XI баллов по шкале Меркалли) и ощущались практически на всем Апеннинском полуострове. Катастрофа привела к колоссальным разрушениям на площади более 1600 квадратных километров, полностью уничтожив сотни населенных пунктов в центральных регионах Италии. По официальным данным, число погибших составило около 32 600 человек. Ущерб был зафиксирован даже в Риме, где образовались трещины в исторических памятниках.

Пандемия COVID-19

13 января 2020 года был зафиксирован первый официально подтвержденный случай заражения COVID-19 за пределами Китая. Им стала 61-летняя женщина из Уханя, прибывшая в Бангкок (Таиланд) 8 января. В этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела первую телеконференцию с международными экспертами по диагностике вируса, а также опубликовала первый протокол лабораторного теста для его выявления. Власти Таиланда официально сообщили об этом импортированном случае, что ознаменовало начало глобального распространения пандемии.

Выход первого номера газеты «Ведомости»

13 января 1703 года в Москве увидел свет первый номер первой официальной российской газеты — «Ведомости». Ее издание было начато по личной инициативе Петра I, который видел в печатных «Ведомостях» инструмент для оперативного информирования общества о важнейших внутриполитических и внешнеполитических событиях. В память об этом историческом для отечественной журналистики событии в 1992 году был учрежден профессиональный праздник — День российской печати, отмечаемый ежегодно 13 января.

События в Вильнюсе

С 11 по 13 января 1991 года в Вильнюсе произошли столкновения. Эти события развернулись спустя всего год после того, как Литва заявила о выходе из состава Советского Союза. В конфликте участвовали сторонники независимости Литвы, с одной стороны, и военнослужащие Вооруженных Сил СССР, а также члены Комитета национального спасения Литовской ССР, с другой.

Крушение круизного лайнера Costa Concordia

В ночь с 13 на 14 января 2012 года у итальянского острова Джильо произошло крушение круизного лайнера Costa Concordia. На его борту находилось более 4200 пассажиров и членов экипажа. Причиной катастрофы стало отклонение от курса по вине экипажа, в результате чего судно ударилось о подводную скалу. В результате крушения, по официальным данным, погибли 32 человека. Последние тела двух пропавших пассажиров были обнаружены в 2013 и 2014 годах уже внутри затонувшего корабля.