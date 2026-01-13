В США отреагировали на применение Россией «Орешника»

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что применение Россией ракетного комплекса «Орешник» представляет собой «опасную и необъяснимую эскалацию» войны на Украине.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, она отметила, что ракета, способная нести ядерное оружие, была запущена в район, расположенный недалеко от границ Польши и НАТО, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщало Минобороны РФ, удар был нанесён в ночь на 9 января в ответ на попытку террористической атаки по резиденции президента России в Новгородской области 29 декабря.

Ранее сообщалось, что выведенный из строя «Орешником» украинский завод обслуживал переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29.