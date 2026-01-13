Страны ЕС разошлись во мнениях из-за покупки оружия для Украины

Стремление Франции покупать только европейское оружие для Украины за счет кредита Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро «свяжет Киеву руки».

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Германия и Нидерланды расходятся во мнениях с Францией в вопросе о том, сможет ли Киев закупать американское оружие за счет кредита ЕС (...). Это приводит к напряженным переговорам с Парижем, который прилагает все усилия, чтобы предотвратить приток денег в Вашингтон на фоне растущего раскола в трансатлантическом альянсе», — отмечается в материале.

Согласно документам, большинство стран Евросоюза во главе с правительствами Берлина и Гааги считают, что у Киева должно быть больше свободы в расходовании средств из финансового пакета.

«Украине также срочно требуется оборудование, произведенное в третьих странах, в частности системы противовоздушной обороны и перехватчики американского производства, боеприпасы и запчасти для F-16, а также средства для нанесения ударов вглубь России», — говорится в письме правительства Нидерландов другим странам сообщества.

Разногласия по вопросу того, стоит ли включать США а программы ЕС по оборонным закупкам, только усилились после того, как администрация американского лидера Дональда Трампа пригрозила военным захватом Гренландии.

Ранее представитель Европейской комиссии (ЕК) Баляш Уйвари сообщил, что первые выплаты кредита Украине в 90 миллиардов евро запланированы на второй квартал 2026 года.