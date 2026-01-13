В Еврокомиссии назвали сроки воссоединения Кипра

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза активизировать усилия по воссоединению Кипра в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Она назвала абсолютным приоритетом для ЕС «всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование» по Кипру.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз сделает все, что в его силах, чтобы процесс под эгидой Организации Объединенных Наций был доведен до результата, с тем чтобы в текущем году была возобновлена динамика в пользу воссоединённого Кипра.

В январе прошло года президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что стране предстоит решить все технические вопросы, необходимые для присоединения к Шенгенской зоне. Политик обратил внимание на то, что Кипр и Ирландия являются единственными государствами — членами Евросоюза, которые до сих пор не входят в Шенгенскую зону. По его словам, членство в ЕС будет полезно для туризма и инвестиций.

Шенгенская зона объединяет пространство 29 государств Европы, которые отменили пограничный контроль между собой.