Россия достигнет всех поставленных целей на Украине даже в случае срыва мирных переговоров. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

«Россия может получить все, что она хочет на поле боя, даже если от переговоров ничего не останется», — констатировал он.

При этом Скотт Риттер обратил внимание на то, что Вашингтону стоит учесть готовность России к диалогу. Однако после атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию президента Владимира Путина характер переговоров может значительно измениться, считает он.

В США сделали дерзкое заявление об ударе «Орешником»

В конце декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ВСУ попытались атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Средства ПВО сбили 91 ударный БПЛА. Министр отмечал, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине после теракта.

После этого российские войска применили ракеты «Орешник» для массированного удара по объектам на Украине. Как заявили в Минобороны РФ, атака стала ответом на террористическую попытку Киева ударить по резиденции президента Владимира Путина.