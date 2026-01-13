Пока вы спали: сценарий захвата Гренландии и Хегсет о «чуваках в платьях»

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Условия переговоров для Зеленского будут становиться хуже, отметил Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что условия мирных переговоров для президента Украины Владимира Зеленского с каждым потерянным днем будут становиться только хуже. Он также отметил, что на каждую атаку ВСУ против мирных российских граждан последует жесткий ответ Москвы, пишет РИА Новости.

"Его (Зеленского - ред.) предупреждали еще в свое время. Условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже", - сообщил он.

Небензя также предупредил, что каждая атака ВСУ по мирным гражданам не останется без ответа, сообщает РИА Новости.

"На каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жесткий ответ", – заявил постоянный представитель РФ при ООН

По его словам, ВСУ целенаправленно бьют по гражданским объектам и мирным жителям.

"Так, только за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 человек погибло", — указал Небензя.

Министр войны США пообещал, что "чуваки в платьях" больше не отвлекут армию

Министр войны США Пит Хегсет во время выступления на предприятии оружейного концерна Lockheed Martin заявил, что "чуваки в платьях" больше не отвлекают армию, пишет РИА Новости.

"Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI (политика "инклюзивности, равенства и разнообразия" - ред.), никаких больше чуваков в платьях (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено - ред.)", - сказал Хегсет.

Он также отметил, что прошлые администрации США отдавали возможности американского ВПК и процессы иностранным государствам, пренебрегая важностью навыков, которые есть на своих предприятиях.

В США раскрыли сценарий захвата Гренландии

Президент США Дональд Трамп может получить Гренландию, сделав ее зависимой от Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Foreign Affairs. Издание рассмотрело один из возможных сценариев перехода острова под контроль США.

"Таким образом, кампания за суверенитет не была кампанией убеждения. Она была кампанией обхода и поглощения", — говорится в материале.

Отмечается, что при таком развитии событий, Вашингтону не понадобятся ни военные средства, ни интервенция, чтобы в ближайшие годы "американизировать" Гренландию, постепенно переманивая ее на свою сторону через инвестиции, посредников и правовые коллизии.

"Пальцы в дверь": с Зеленским случилась катастрофа из-за России

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что на президента Украины Владимира Зеленского оказывают серьезное давление. Таким образом его хотят вынудить пойти на сделку с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Бортника YouTube-каналу Politeka.

"Сейчас президента Украины додавливают — ставят пальцы в дверь и зажимают со всех сторон", — сказал эксперт.

По мнению политолога, своим нежеланием подписывать мирное соглашение глава киевского режима ставит под угрозу существование государственности Украины как таковой.

"Не по силам": Пушков сделал резкое заявление о США

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что мировое господство больше не по силам США. По его словам, США понимают новую реальность и стремятся стать лидерами западного мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал сенатора.

"Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами.", — написал он.

Пушков отмечает, что США, понимая новую реальность, стремятся стать лидерами западного мира. Однако хотят добиться этого без вовлечения в изнурительные войны, которые Вашингтон уже не будет не в состоянии выдержать. В эту же логику, по словам сенатора, укладываются и притязания американского лидера на Гренландию.

