Объяснено, почему возможный захват Гренландии подрывает основы НАТО

Обсуждение в США возможного включения Гренландии в свой состав напрямую подрывает правовые основы существования НАТО. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя действия Вашингтона в беседе с ТАСС.

По мнению эксперта, подобные заявления американской стороны вступают в противоречие с 4-й и 5-й статьями Североатлантического договора, закрепляющими принципы коллективной безопасности и механизм консультаций при угрозе одной из стран-участниц. Михайлов указал, что инициатива США в отношении Гренландии усиливает раскол внутри альянса, поскольку Копенгаген как союзник НАТО оказывается в зависимом положении от Вашингтона.

В России пришли к неожиданному выводу о США из-за Гренландии

Он отметил, что поведение США демонстрирует отход от принципа равноправного взаимодействия внутри альянса. По словам аналитика, США сегодня видят себя не как партнёра, а как поставщика вооружения для европейских стран, занимая доминирующее положение и отстраняясь от прежней коллективной модели.

Эксперт подчеркнул, что именно США обязаны обеспечивать защиту датской территории от внешней угрозы, а не выдвигать на неё претензии. В противном случае, указал Михайлов, нарушается логика самой системы безопасности НАТО: альянс должен защищать своих членов, а не угрожать им.

Тема Гренландии стала предметом обсуждения после заявлений президента США Дональда Трампа, который называл остров важным элементом национальной безопасности США. Он не исключал включения территории в состав страны, в том числе с применением силы, и отказывался гарантировать приоритет сохранения НАТО в условиях территориального спора.