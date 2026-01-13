Стали известны планы ЕС по активизации воссоединения Кипра

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении Евросоюза активизировать работу по воссоединению Кипра в 2026 году. Она подчеркнула, что для ЕС остаётся непреходящим приоритетом достижение «всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного урегулирования» кипрского вопроса.

«Именно поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы процесс под эгидой ООН был результативным, создав динамику для восстановления единства острова в наступающем году», заявила политик.

Полиция проверит скандал вокруг кампании президента Кипра

Это заявление прозвучало на фоне призывов Турции, прозвучавших ещё в 2024 году, признать на Кипре существование двух отдельных народов. В то же время польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее высказывал мнение, что прямое столкновение между Турцией и Грецией из-за кипрского спора способно привести к расколу в Североатлантическом альянсе.