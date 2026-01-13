В НАТО спрогнозировали последствия нападения США на Гренландию

В НАТО считают, что в случае нападения США на Гренландию альянс прекратит свое существование. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата военного блока.

«Ни одно положение в учредительном договоре альянса 1949 года не предусматривает нападения на одного союзника по НАТО со стороны другого... Это означало бы конец альянса», — сказал он.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Его представил конгрессмен-республиканец Рэнди Файн с целью «противодействия растущим угрозам, исходящим от Китая и России». Законопроект даст американскому президенту Дональду Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения» острова.