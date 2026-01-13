В Германии назвали кратчайший путь к концу НАТО

Напряженность между Европой и США из-за притязаний американского президента Дональда Трампа на Гренландию разрушает НАТО. Об этом в соцсети X заявил немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком.

Он отметил, что в связи с ситуацией вокруг острова европейские лидеры испытывают ненависть к Трампу и выступают против него.

НАТО предрекли конец в случае агрессии США против Гренландии

«Гренландия является кратчайшим путем к концу НАТО», — считает предприниматель.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Отмечается, что данный закон даст Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».