Названа следующая цель США после Гренландии

Швеция может стать следующей целью для Соединенных Штатов после Гренландии из-за запасов минеральных ресурсов. Об этом заявила вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш, ее слова приводит РИА Новости.

Объясняя необходимость укрепления горнодобывающей промышленности, Буш отметила, что минеральные ресурсы могут привлечь американского президента Дональда Трампа.

«Я хочу, чтобы Швецию было трудно победить, и чтобы лидерам, таким как Дональд Трамп, (...) было сложнее заполучить Швецию», — подчеркнула она.

Как утверждает министр, правительство Швеции собирается представить более радикальную стратегию развития минеральной отрасли, сосредоточив внимание на укреплении безопасности поставок и независимости государства.

Ранее издание Financial Times сообщило, что отсутствие публичного заявления НАТО по поводу угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию сильно встревожило Европу.