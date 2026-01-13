Сотрудники одесских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избивают местных жителей, а полиция закрывает на это глаза. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung, пообщавшаяся с горожанами.

«Всю грязную работу — преследование или избиение — обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры», — рассказал собеседник издания.

Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину без пальца

По его словам, насчитываются десятки случаев злоупотреблений военкомами служебными обязанностями, однако власти замалчивают их действия, обвиняя во всем российскую пропаганду.

В статье также отмечается, что многие украинцы откупаются от ТЦК и больше ничего не слышат о мобилизации.

Ранее украинский военнослужащий Юрий Коновалов рассказал, что сотрудники ТЦК ловят украинцев у банкоматов, чтобы снизить вероятность побега.