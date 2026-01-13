Экс-советник Трампа раскрыл план ЕС по украинскому конфликту
Европейский союз (ЕС) заинтересован в бесконечном затягивании конфликта на Украине. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил экс-советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.
«Я считаю, что Европейский союз хочет продолжать войну без конца», — высказался он.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи после ее призыва к России продемонстрировать заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, европейские страны не заинтересованы в мирном урегулировании, поскольку до сих пор не выступили с реальными и конструктивными предложениями по разрешению украинского конфликта.