В США раскрыли план Трампа по захвату Гренландии

Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп может получить Гренландию, если сделает ее зависимой от Штатов. Такой план захвата острова раскрыл журнал Foreign Affairs.

В США раскрыли план Трампа по захвату Гренландии
© Global Look Press

Утверждается, что Вашингтон может обойтись без военной интервенции для «американизации» Гренландии. Для этого США постепенно переманят остров на свою сторону через инвестиции и «правовые коллизии».

В Конгресс США внесли законопроект о присоединении Гренландии

«Кампания за суверенитет не была кампанией убеждения. Она была кампанией обхода и поглощения. Искусственно созданная зависимость перестала считаться формой империализма; она стала методом построения братских связей», — указано в статье.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Отмечается, что данный закон даст Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».