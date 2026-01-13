Депутаты Рады сидят в куртках в здании парламента из-за отсутствия воды и тепла

В здании парламента Украины депутаты вынуждены находиться в куртках — воды и отопления там нет уже несколько дней. Об этом стало известно во вторник, 13 января.

© Вечерняя Москва

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что без отопления остаются также около 500 многоэтажек столицы, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 января отчитал мэра Киева Кличко за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Глава государства напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город Украины.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее заявил, что бездействие киевских городских властей и дезориентация населения в вопросах решения проблем усиливают риск кризиса в сфере ЖКХ. Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город из-за проблем с тепло- и электроснабжением.

Киев находится на грани катастрофы из-за успешных ударов российской армии по энергосистеме города. Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер в своем репортаже из украинской столицы.