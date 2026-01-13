Во Франции сочли крайне опасным план Европы по защите от «российской угрозы»

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал крайне опасной идею о создании европейской армии якобы с целью защиты от «угрозы» со стороны России. Об этом он высказался в соцсети X.

По словам политика, заявление еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса о поддержке в Евросоюзе создания собственных вооруженных сил стало настоящей сенсацией.

Лидер партии «Патриоты» Филиппо раскритиковал решение Макрона отправить французские войска на Украину

«Разумеется, это преподнесли под предлогом якобы российской угрозы!» — написал он.

Однако, как считает Филиппо, на самом деле европейская армия «будет в первую очередь нацелена на подавление тех, кто хочет выйти из ЕС».