Белый дом объяснил стремление США заполучить Гренландию
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен сделать Гренландию американской территорией, поскольку опасается, что на остров могут претендовать Россия или Китай. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Он [Трамп] отметил, что США хотят завладеть Гренландией, так как, по его ощущениям, если мы этого не сделаем, ею в конечном счете завладеют или даже, вероятно, получат путем враждебного поглощения Китай или Россия», — подчеркнула она, указав, что это нехорошо ни для Штатов, ни для Европы, ни для Гренландии.
В США внесли законопроект о присоединении Гренландии
Как допустила Левитт, превращение в часть США отвечало бы не только американским интересам, но и интересам Гренландии.
Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Отмечается, что данный закон даст президенту США Дональду Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».