Зеленский обратился с призывом к Западу насчет России

Украинская сторона сформулировала свое видение на базовый документ об урегулировании конфликта, который обсуждается между США и Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав пост в своем Telegram-канале.

По его словам, взгляд Киева на договоренности может «сработать реально». Он отметил, что на протяжении последних месяцев их дипломатические усилия вместе с Вашингтоном были очень активные.

«Остается без ответа главный вопрос, и это вопрос о России, о том, на что там готовы», — добавил Зеленский.

В очередной раз он обвинил Москву в том, что российская сторона якобы не стремится к окончанию конфликта. Украинский глава завершил свое обращение призывом «оставить на столе» опции давления на Россию, поскольку ее выбор зависит от США и американского президента Дональда Трампа.

Зеленский заявил о почти готовых к подписанию документах по Украине

Ранее Владимир Зеленский заявил о почти готовых к подписанию документах по Украине. Как рассказал он, сейчас Киев договаривается о встрече с представителями Дональда Трампа о графиках предстоящих консультаций. О каких именно документах идет речь, Зеленский не уточнил.