В Конгресс США внесли законопроект о присоединении Гренландии

Республиканец Рэнди Файн в понедельник, 12 января, внес в Конгресс США законопроект о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам. Об этом пишет РИА Новости.

Гренландия на протяжении многих лет входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности.

Согласно документу, присоединение острова должно быть осуществлено с тем, чтобы обеспечить интересы державы в Арктике в условиях внешней угрозы: свое присутствие там якобы «агрессивно расширяют» Россия и Китай.

По данным агентства, принятие закона позволит Трампу предпринимать любые шаги, которые он сочтет нужными для аннексии или приобретения острова.

В проекте отмечается, что американскому лидеру следует представить в Конгресс отчет об необходимых для присоединения Гренландии поправках.