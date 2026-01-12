В Конгресс США внесли законопроект о присоединении Гренландии

Член палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение конгресса законопроект о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам и предоставлении ей статуса штата. Это следует из распространенного законодателем заявления, передает РИА Новости.

Согласно тексту документа, законопроект, если будет принят, может уполномочить президента США Дональда Трампа предпринять необходимые шаги для организации присоединения острова.

До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп очень четко обозначил свою позицию по Гренландии — он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели остров.

12 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки получат Гренландию «так или иначе».

8 января американский государственный секретарь Марко Рубио анонсировал свою встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов, включая возможную покупку Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на этой неделе.