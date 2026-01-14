Принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Великобританию

По сведениям ряда британских СМИ, принц Гарри и Меган Маркл решили прервать добровольное изгнание и вернуться в Великобританию. Об этом сообщает издание Daily Beast.

По сведениям королевского эксперта Тома Сайкса, Меган Маркл может приехать в Великобританию уже этим летом, если принц Гарри добьется возвращения государственной охраны.

Издание The Sun сообщило, что Меган приедет в июле и будет участвовать в подготовке Invictus Games — своеобразной паралимпиады для раненых военнослужащих, которую учредил принц Гарри.

Издание The Sunday Times утверждает, что возвращение Меган предусматривается переговорами о государственной охране, которые ведет принц Гарри. Официального подтверждения этой информации нет.

В Daily Beast полагают, что недавние перестановки в команде пиарщиков принца Уильяма также связаны с предполагаемым возвращением Гарри и Меган. Как сообщает The Mail on Sunday, Уильям, считающийся главным противником Гарри в королевской семье, нанял опытного кризис-менеджера Лизу Рейвенскрофт.

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он и его супруга Меган Маркл отказались исполнять обязанности старших членов королевской семьи и переехали в США. В интервью, мемуарах и документальных фильмах они обвинили британскую королевскую семью в травле и намекали, что один из членов семьи допускал расистские высказывания в адрес Меган. По слухам, король Карл и принц Уильям полностью прервали общение с Гарри.

Ранее сообщалось, что британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III лишить герцога и герцогиню Сассекских королевских титулов после того, как они стали лауреатами премии в области защиты прав человека.