Белый дом выступил с угрозой всем вышедшим из Венесуэлы танкерам

Американские военные корабли продолжат захватывать все нефтетанкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения властей США, предупредила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом пишет РБК.

По ее словам, президент США Дональд Трамп очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение Вашингтона, будут безопасно покидать Венесуэлу.

«Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли [от США]», — отметила Ливитт.

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США продолжат наносить удары по лодкам наркоторговцев и захватывать нефтяные танкеры.

Дипломат разъяснил, что США ведут войну с наркоторговцами, а не с Венесуэлой как государством.